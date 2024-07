Lite in stazione finisce in un tentativo di rapina: arrestato un pakistano

MANTOVA Tra le tante aggressioni registrate in città durante lo scorso fine settimana ce n’è stata una che ha portato a un arresto per quello che alla fine è stato qualificato come una tentata rapina. È successo nella notte fra sabato e domenica scorsa in piazza Don Leoni nell’area riservata ai taxi di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria. In manette è finito uno straniero, un pakistano, la cui convalida di arresto davanti al gip è attesa per queste ore. Nessun commento il momento da parte della questura, i cui agenti della Squadra Volante hanno effettuato l’arresto. Si sarebbe comunque trattato di una lite poi sfociata in un tentativo di rapina. La stazione di piazza Don Leoni è stata teatro di diversi eventi violenti in questi giorni particolarmente caldi su questo fronte. L’ultimo episodio risale alle prime ore dell’altro ieri quando si è scatenata una rissa fra stranieri in seguito alla quale un 32enne è finito in ospedale.