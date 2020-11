Nutrie, Forattini: “Necessario potenziare e stanziare maggiori risorse”

MANTOVA “A fine anno scadrà il piano triennale per l’eradicazione della nutria, un grosso problema anche per la nostra provincia, dove causa notevoli danni non solo alle colture, ma anche alle sponde dei corsi d’acqua e agli alberi. Si tratta di un tema molto sentito non solo dagli agricoltori, ma anche dagli amministratori e dai consorzi. È per questo che Regione Lombardia deve procedere quanto prima alla predisposizione del prossimo piano triennale 2021-2023 e soprattutto destinare maggiori risorse. Nonostante ne avessimo chiesti assai di più, per il 2020 erano stati stanziati solo 200mila euro. Per il 2021 bisogna assolutamente predisporre almeno 500 mila euro, anche per potenziare l’azione delle guardie volontarie venatorie”.

Lo dichiara la consigliera regionale del PD Antonella Forattini, componente della commissione Agricoltura.