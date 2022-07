Tamburello Serie A – Il Solferino si conferma in gran forma: Fontigo ko in meno di due ore

Mantova Il Solferino si conferma in buona salute e sconfigge con estrema facilità il Fontigo, che recentemente, sul campo di casa, aveva dato filo da torcere alla capolista Sommacampagna, che si era imposta solo al tie break. E’ durata meno di due ore l’unica gara della settima giornata di ritorno giocata nel pomeriggio, tute le altre si sono disputate in notturna e di queste, naturalmente, daremo conto nell’edizione di domani. «E’ stata una bella partita, con degli ottimi scambi – osserva Mario Spazzini, patron del Solferino – la squadra ha giocato molto bene, contro un avversario temibile. Bravi i miei giocatori che hanno saputo gestire al meglio la partita».

Ricordiamo che stamane a Castellaro si svolge lo stage di preparazione della nazionale maschile in vista del Campionato del Mondo in programma il prossimo fine agosto in Francia. Questi gli atleti convocati agli ordini del direttore tecnico Luca Baldini: Merighi Federico, Weber Gabriele e Previtali Stefano (Sommacampagna), Festi Luca, Festi Manuel e Gasperetti Federico (Castellaro), Bertagna Enrico, Bertagna Lorenzo e Gozzelino Davide (Arcene), Marchidan Luca e Martinetto Filippo (Cavrianese), Michelini Filippo (Guidizzolo).