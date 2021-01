Officina meccanica fuorilegge, denunciato 47enne

SAN GIORGIO Durante la mattinata del 16 gennaio 2021, i Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere e della Stazione di San Giorgio Bigarello, nel corso di un’attività d’indagine scaturita a seguito di una denuncia querela per truffa e sostituzione di persona sporta da un cittadino dell’Alto Mantovano, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dall’Autorità Giudiziaria Mantovana.

Durante la perquisizione, eseguita presso il garage di F.M., 47enne residente a San Giorgio Bigarello, sono stati recuperati e sequestrati alcuni pezzi di ricambio per autovetture, nove telefoni cellulari, sedici taniche in plastica contenente circa trecentoventi litri olio motore esausto e un barile contenente circa trenta litri di liquido costituito da olii e combustibili ed altro materiale vario. All’interno del garage, adibito ad officina meccanica non autorizzata, vi erano anche due autovetture parzialmente smontate in corso di riparazione.

Nello specifico, il deferito, tra l’anno 2020 e l’inizio del corrente anno, per conto della società agricola del denunciante, con la quale aveva interrotto rapporto lavorativo a fine anno 2019, acquistava pezzi di ricambio per autovetture e mezzi pesanti, presso una rivendita di San Giorgio di Bigarello, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 111.000,00 Euro.

A F.M., il quale è stato denunciato in stato di libertà per i reati “art. 256 D.Lgs 152/2006 codice dell’ambiente – attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 10 L. 122/92 disciplina attività di autoriparazione”, è stata inflitta una sanzione amministrativa di Euro 5.164,00 con contestuale sequestro amministrativo del locale e delle attrezzature presenti.