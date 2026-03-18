Oncologia del Poma in prima linea: avviata la sperimentazione Harmoni-3 per i pazienti polmonari

MANTOVA Uno studio internazionale per i pazienti con tumore polmonare in stadio avanzato non pretrattato. È condotto dai professionisti della struttura di Oncologia del Carlo Poma, diretta da Matteo Brighenti che lo hanno attivato nel mese in corso. Questo importante studio, chiamato “Harmoni-3”, è una sperimentazione clinica realizzata per testare l’efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco chiamato “ivonescimab”, un anticorpo bispecifico, che colpisce contemporaneamente oltre al bersaglio tradizionale dell’immunoterapia Pd1, anche un altro bersaglio, il Vegf (Vascular Endothelial Growth Factor). “La somministrazione del farmaco – spiega Matteo Brighenti – ha già dato risultati promettenti proprio nella patologia polmonare e la ricerca mira a confermare questi esiti su una popolazione più ampia. Verrà associato alla chemioterapia e confrontato con il regime standard per la prima linea di trattamento, chemioterapia con pembrolizumab”.

All’interno della struttura di Oncologia è presente un’unità per le sperimentazioni cliniche in cui lavorano attualmente due data manager che collaborano con le infermiere di ricerca guidate dalla neo-coordinatrice infermieristica Maria Cira Scava.

I casi complessi dei pazienti affetti da neoplasia polmonare vengono discussi ogni settimana nell’ambito del team multidisciplinare – lung unit – a cui partecipano tutti gli specialisti coinvolti nella cura di questa patologia: la Chirurgia Toracica, guidata da Angelo Carretta; la Pneumologia, guidata da Massimiliano Beccaria; la Radioterapia, guidata da Marcello Amadori; l’Anatomia Patologica, guidata da Rosa Rinaldi; la Radiologia, guidata da Alberta Cappelli; la Medicina Nucleare, guidata da Pierluigi Rossini.