Rugby Serie A Elite – Viadana, la road map per i play off. Macchi: “Sono cinque finali”

VIADANA A sei giornate dal termine della Serie A Elite, in casa Viadana tiene banco la corsa ai play-off. La leadership dei campioni d’inverno del Valorugby è stata superata da Rovigo, ora capolista con 43 punti e uno di vantaggio sugli emiliani, ma con una gara giocata in più. Alle spalle del duo di testa la lotta è serrata: Viadana e Petrarca condividono la terza posizione a quota 40, a tre lunghezze dai campioni d’Italia, mentre le Fiamme Oro inseguono a sei punti di distanza. Il calendario dei gialloneri propone sfide decisive: sabato allo Zaffanella contro il Valorugby, quindi un turno di riposo (per il ritiro del Colorno) e poi il 4 aprile con Vicenza. Nel 16° turno andrà in scena a Viadana la riedizione della scorsa finale scudetto con Rovigo e poi lo snodo cruciale in casa delle Fiamme Oro. La stagione regolare si chiuderà allo Zaffanella con un altro match carico di adrenalina contro il Petrarca Padova, dopo il quale si tireranno le somme e si potranno riempire le caselle vuote delle semifinali scudetto.

Intanto arrivano segnali positivi dai singoli nell’ultimo vittorioso match a Piacenza: Sommer, Boschetti, Ciardullo e Zaridze sono stati inseriti nel team of the week della Lega Italiana Rugby, mentre Matias Frutos Macchi ha dato prova di grande sicurezza nel vertice del triangolo allargato dopo aver smaltito l’infortunio rimediato nella finale di Coppa Italia.

Maty, ora stai trovando continuità: come stai?

«Sì, sto tornando. Per fortuna mi sento bene e non vedo l’ora di essere in piena forma per le prossime partite».

Hai giocato da apertura, ma anche da estremo stai dando grande affidabilità: com’è evoluto il tuo ruolo?

«Posso giocare in entrambi i ruoli. In questo momento la squadra ha bisogno di me da estremo e sto cercando di adattarmi per dare il massimo».

La prossima partita sarà allo Zaffanella col Valorugby e c’è la sconfitta dell’andata da riscattare: che gara ti aspetti?

«Non vediamo l’ora di tornare a giocare in casa dopo tanto tempo. Questo ci darà energie mentali e fisiche in più: per noi è sempre speciale».

Mancano sei partite: come vedi Viadana in questo rush finale?

«È il momento decisivo, tutto è passato in fretta. Siamo lì e dipende da noi: dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e dare il massimo».

Calendario impegnativo, ma con molti scontri diretti in casa: quanto pesa?

«Sono tutte finali. Anche la trasferta con le Fiamme Oro sarà durissima: giocare a Roma non è mai semplice».

Su cosa avete lavorato dopo Piacenza?

«Non è stata una delle nostre migliori partite. Ci stiamo concentrando sugli aspetti negativi per non commettere di nuovo gli stessi errori».