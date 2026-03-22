Orgoglio mantovano per celebrare eccellenze, comunità e identità del territorio

Mantova Un momento “per riconoscersi come comunità, per fare memoria delle eccellenze e per dare voce a chi, ogni giorno, contribuisce a costruire l’identità del territorio”. Venerdì sera, nella Sala delle Capriate, ambiente dell’ex complesso benedettino nel cuore della città, si è tenuta la prima edizione di “Orgoglio mantovano”, evento promosso congiuntamente dalle testate “La Voce di Mantova” e “Mantovauno”. A condurre la serata, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, i direttori Alessio Tarpini e Monica Bottura, protagonisti di un momento che ha unito istituzioni, imprese, sport e sociale: l’iniziativa, infatti, nasce dalla sinergia tra le due redazioni, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze mantovane e costruire un momento condiviso di identità territoriale. Ad aprire la serata i saluti istituzionali, con la presenza del sindaco Mattia Palazzi, del prefetto Roberto Bolognesi e del presidente della Provincia Carlo Bottani. «Le comunità hanno bisogno di simboli – è stato sottolineato – perché raccontano non solo il successo, ma anche il percorso e la fatica che lo rendono possibile». Bottani ha ribadito il ruolo delle imprese: «Senza di loro non si genera quella ricchezza che poi viene redistribuita sul territorio». Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha inviato un video messaggio con il quale ha sottolineato l’importanza delle eccellenze mantovane e ringraziato tutti coloro che, con i loro successi sia in campo dell’imprenditoria che associativo, hanno fatto grande il territorio mantovano. Il talk ha visto protagonisti due grandi nomi dello sport mantovano. Assente per motivi di salute Roberto Boninsegna- collegato telefonicamente e comunque celebrato per la sua carriera – il palco è stato tutto per Laura Negrisoli, pluricampionessa di tennistavolo e simbolo di determinazione e radici. Cuore della serata le premiazioni, che hanno valorizzato realtà diverse accomunate da un forte legame con Mantova. Il riconoscimento a Laura Negrisoli è stato consegnato dalla senatrice Paola Mancini. Per il mondo agroalimentare, premio al Consorzio Tutela Grana Padano, ritirato dal presidente Renato Zaghini e consegnato dal deputato Carlo Maccari, per il ruolo centrale nella promozione della cultura e della qualità del prodotto. «Promuoviamo le eccellenze del Paese sostenendo i valori universali dello sport», ha sottolineato il presidente, riferendosi al coinvolgimento del Consorzio ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina, Alla Latteria San Pietro di Cerlongo, rappresentata dal presidente Stefano Pezzini, e dal membro del Cda Diego Remelli, il riconoscimento, consegnato da don Giampaolo Genova, ha voluto sottolineare la capacità di innovare mantenendo salde le radici. Spazio poi all’impresa con Ferrari Growtech, azienda che produce macchine per l’orticoltura dal 1961, premiata attraverso il presidente Francesco Ferrari , dalla consigliera regionale Paola Bulbarelli , esempio di sviluppo internazionale partito dal territorio. Ferrari, che ricopre anche il ruolo di presidente di Apindustria Confimi Mantova e di presidente regionale di Confimi Lombardia, ha poi ricordato l’evento “Orticoltura Tecnica in Campo”, una manifestazione che porta più di 5mila persone e che permette ad agricoltori e aziende di vedere le tecnologie in azione, confrontarsi e aggiornarsi sulle innovazioni nel settore. A seguire Caem Group, con il presidente Remo Grazzi premiato dal vicepresidente della Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia Lorenzo Capelli, per il ruolo di riferimento nel settore edilizio e il sostegno alle iniziative locali. Riconoscimento anche a Ferrari Motors Intergea Nord Est, con il fondatore Antonio Ferrari, premiato dal consigliere regionale Marco Carra, per una carriera imprenditoriale costruita su innovazione e visione. Dal 2020 Ferrari Motors è entrato in Intergea Nord Est e si inserisce in un settore dove le aggregazioni sono sempre più importanti. Oggi le reti di concessionarie servono per avere più forza sul mercato, condividere costi e servizi e affrontare quindi i cambiamenti dell’automotive. In questo modo la Ferrari Motors resta operativo diventando sempre più competitivo grazie al gruppo.. La cultura è stata rappresentata dall’Accademia Teatrale Francesco Campogalliani, con la presidente Francesca Campogallianii e la direttrice artistica Maria Grazia Bettini premiate dall’onorevole Antonella Forattini, per ottant’anni di attività e formazione. Forte il momento dedicato al sociale con la Casa del Sole Onlus, il cui presidente Emanuele Torelli ha ritirato il premio consegnato dall’editore di MantovaUno Enrico Anghilante, ricordando l’eredità di Vittorina Gementi e il lavoro quotidiano a sostegno delle famiglie. Infine, il riconoscimento all’Associazione Volontari Gighessa Onlus, con il presidente Plinio Venturi premiato dalla giornalista, caposervizio della Voce, Sabrina Cavalli, per oltre trent’anni di attività sanitaria in Etiopia e più di 3000 bambini operati. Sul palco anche la giornalista Antonia Bersellini Baroni.