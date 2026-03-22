Mantova Università Aperta, open day partecipato e debutto del nuovo portale unico dei corsi

Tanta partecipazione ieri all’open day diffuso di “Mantova Università Aperta”, promosso da Fondazione UniverMantova per presentare l’offerta formativa e i servizi agli studenti. Nel corso della giornata, articolata tra mattina e pomeriggio, i partecipanti hanno potuto conoscere corsi, sedi e opportunità, oltre a visitare lo studentato “UResidence”. Momento centrale l’incontro “Lo studente al centro: sistema e servizi”, seguito dal rinfresco e dalla visita guidata alle residenze. Un’occasione pensata per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso universitario. «Mantova offre un sistema unico, un modello confederato di Atenei che lavorano insieme», ha spiegato la coordinatrice generale Luisa Lavagnini. «La novità principale di questo open day è il nuovo sito che diventa il portale di Mantova città universitaria: uno spazio semplice e completo dove è raccolta tutta l’offerta formativa in modo armonico». Il portale, rinnovato e presentato ufficialmente, è consultabile all’indirizzo https://www.unimn.it/ e raccoglie i percorsi dei diversi atenei e istituti collegati, rimandando poi ai siti ufficiali. «È una presentazione unica, ampia ed equilibrata, pensata per essere davvero fruibile – ha aggiunto Lavagnini – un passo ulteriore nella costruzione di un’identità condivisa del polo universitario mantovano». Abb