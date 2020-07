A Curtatone un’estate di opere pubbliche: pronti i progetti

CURTATONE – Curtatone Progetti esecutivi pronti: ora si procede con il bando di gara per partire durante l’estate con i lavori. In cantiere asfalti, marciapiedi e ciclabile grazie ai fondi post Covid pari a 500mila euro.

La scadenza per l’utilizzo dei fondi è prevista per fine ottobre ma obiettivo del Comune di Curtatone, come spiegano il sindaco Carlo Bottani e l’assessore ai lavori pubblici Luigi Gelati, è vedere per quel periodo i lavori già conclusi. Interventi che, come già annunciato, saranno realizzati grazie ai 500mila euro messi a disposizione dal Governo dopo l’emergenza sanitaria che saranno suddivisi in 150mila euro per la ciclabile di San Silvestro, 150mila per i marciapiedi e 200mila per gli asfalti.

E proprio guardando ai marciapiedi, il Comune ha già individuato le aree di intervento: «si tratta di marciapiedi già esistenti ma ammalorati di cui potrà essere mantenuto il cordolo», specifica l’assessore Gelati. Il cantiere riguarderà, dunque via V. Bellini, via G. Puccini e via Grazia Deledda a San Silvestroù e via L. Binda , via B. Colombo, via A. Passoni, via M. Colombi e via A. A. Corti nel quartiere Boschetto, sempre a S. Silvestro. A Levata, invece, lavori in vista per via A. Da Messina, via L. Fancelli, via A. Palladio e via L. Einaudi.

Interventi importanti anche per la ciclabile di San Sivestro: la pista si estenderà da via Aresi (quartiere Berzamino) fino – seguendo la svolta a destra in direzione Mantova – al rondò nei pressi del supermercato Tosano per collegarsi al sottopassaggio già presente. Contestualmente, come spiegano Bottani e Gelati, sarà realizzato anche un attraversamento pedonale con strisce bianche e luci per renderlo più visibile, soprattutto per chi arriva da via Gementi, magari a velocità più elevate. Un intervento a cui, ribassi d’asta permettendo, il Comune vorrebbe aggiungere anche la collocazione di un semaforo: un progetto che per ora resta, dunque solo una speranza. Il progetto della ciclabile, da tempo attesa e richiesta dai cittadini, prevede inoltre la realizzazione di caditoie tra la pista e l’asfalto per la raccolta delle acque meteoriche. Prevista poi anche una nuova illuminazione su tutto il tratto della ciclabile.

Ancora presto per conoscere la pubblicazione del bando di gara anche se Corte Spagnola promette avverrà il prima possibile per poter partire già in agosto con i lavori e poterli concludere prima dell’autunno. Discorso analogo per le asfaltature che dovrebbero partire prima di fine agosto.