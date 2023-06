Anziano ciclista muore otto giorni dopo l’incidente. Dubbi sulla causa: politraumi o Covid?

CASTEL D’ARIO È morto a otto giorni di distanza dall’incidente in cui era rimasto ferito gravemente ma ci sono accertamenti in corso per chiarire se il decesso è stato causato dai traumi riportati o dal Covid. La vittima è Giovanni Parma, 88enne di Castel d’Ario che nella serata dello scorso 11 giugno era stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente era avvenuto poco prima delle 22 sulla provinciale 10 che passa in mezzo al paese. L’anziano era appena uscito dal bar e stava facendo ritorno a casa in bicicletta quando era stato investito da una Range Rover. Le sue condizioni era apparse fin da subito molto gravi. L’anziano era stato trasportato d’urgenza al Carlo Poma e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dove nella tarda serata dell’altro ieri è sopraggiunto il decesso. L’88enne era stato ricoverato per un politrauma da incidente stradale ma stando a quanto appreso al momento del decesso sarebbe stato positivo al Covid. La salma dell’anziano si trova attualmente nelle sale mortuarie dell’ospedale di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime dovrebbe decidere se procedere o meno con l’esame autoptico. Una eventuale autopsia dovrebbe stabilire quale sia stata l’esatta causa del decesso visto che l’88enne era stato inizialmente ricoverato per un incidente stradale in cui è coinvolto il conducente di un’auto.