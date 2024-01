MANTOVA Per non dimenticare l’Olocausto. Il corposo calendario riguardante il Giorno della Memoria 2024 è stato presentato ieri mattina presso la sala consigliare di via Roma alla presenza del presidente del Consiglio Comunale di Mantova Massimo Allegretti, dal vice Prefetto Giorgio Spezzaferri, dal Presidente del Conservatorio Giordano Fermi, dal presidente della Comunità Ebraica e presidente della Fondazione Franchetti Aldo Norsa, dalla docente referente della Giornata della Memoria Giovanna Maresta, dal maestro direttore musicale Romano Adami, dalla dirigente del Liceo Musicale “Isabella d’Este” Fabiana Bonfà, dal consigliere provinciale Mattia Di Vito e dalla direttrice dei Musei Civici del Comune di Mantova Francesca Ferrari. «Quest’anno, poiché il giorno della memoria cade in giorno di Shabbat, il 27 gennaio, gli eventi verranno anticipati al 26 gennaio – spiega Aldo Norsa- un anno particolare a seguito del conflitto in Israele, per ricordare che i fatti di oltre cinquant’anni fa non debbano accadere più». A Mantova la giornata inizierà alle 10, all’Auditorium “Claudio Monteverdi” del Conservatorio “Campiani” con l’introduzione musicale a cura del professor Stefano Carlini. Le melodie ebraiche di Joseph Joachim (1831-1907) saranno suonate da Yulia Kovina (viola) e Andrea Squadrito (pianoforte). A seguire l’intervento del Prefetto di Mantova Gerlando Iorio e la consegna delle Medaglie d’Onore ai 29 insigniti. In programma anche il convegno sul tema: “Il cammino della Memoria”. Le iniziative riprenderanno alle 15 alla Sinagoga “Norsa”, con il ricordo dei cittadini ebrei mantovani deportati nei campi di sterminio. Alle 16, infine, il ritrovo è alla stazione ferroviaria, al binario 1, in piazza don Leoni 14 con la commemorazione del Porrajmos. Conservatorio e Liceo organizzano una lunga serie di commemorazioni. Il programma integrale di tutti gli eventi in programma si può consultare alla seguente pagina web: https://www.conservatoriomantova.com/eventi/conservatorio-giorno-della-memoria-2024 (Antonia B.Baroni)