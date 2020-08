Calcio Eccellenza – Governolese, è cominciata l’avventura

GOVERNOLO E’ partita ieri pomeriggio l’avventura della Governolese, che effettuerà le prime due settimane della propria preparazione allo stadio “Pietro Vicini”, il catino caro ai tifosi dei Pirati. Com’è noto, una rivoluzione estiva ha completamente rinnovato l’organico. Una squadra con un budget ridotto rispetto alle scorse stagioni e che punterà alla salvezza diretta sotto la guida del mister veronese Matteo Fattori, parso molto determinato sin dalle prime battute. Ma il vicepresidente Fabio Bronzatti è ottimista e punta più in alto: «Ci aspetta una stagione difficile, per le motivazioni che tutti sanno, e anche per la questione Covid. Per quanto ci riguarda, faremo il possibile per fare bella figura. Secondo noi è stata costruita una squadra competitiva per affrontare il campionato di Eccellenza, vogliamo divertirci e far divertire. Questo è il nostro obiettivo nell’annata 2020/21».

«Obiettivo salvezza? Speriamo qualcosa di più: chi punta solamente a salvarsi rischia di retrocedere – prosegue Bronzatti – noi siamo i Pirati e vogliamo fare qualcosa di più per la nostra gente, che spero possa venire al più presto a seguirci».

«Mister Fattori come allenatore nel Mantovano è un esordiente, ma ha già calcato i campi delle nostre zone da calciatore, dunque non è nuovo a certe dinamiche del nostro ambiente. Sappiamo chi è, un combattente, un Pirata vero». Dopo il discorso introduttivo dello stesso Bronzatti e del tecnico Fattori, che ne ha approfittato per conoscere i giocatori (avrà tre settimane per plasmare il gruppo), si è cominciato a lavorare per rompere il fiato, agli ordini del prof. Franco Borsatti. Assente giustificato Cristian Bianchi, ancora in vacanza, si unirà al gruppo solamente nei prossimi giorni.

Ricordiamo le amichevoli dei Pirati: 29 agosto contro il Caldiero, 5 settembre contro il Garda.