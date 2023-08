Tamburello, le finali di Coppa Italia – Quattro mantovane a caccia del trofeo. Mo… ci riprendiamo quello che è nostro

Mantova Dopo le semifinali della Serie B, sia maschile che femminile (la “nostra” Cavrianese è uscita di scena sconfitta dal Ciserano), le finals di Coppa Italia proseguono oggi in Trentino con le sfide della Serie C senza squadre mantovane. Giovedì entreranno in scena le corazzate della Serie A e la pattuglia virgiliana stavolta è nutritissima, anzi ha letteralmente monopolizzato il torneo maschile. La prima a scendere in campo sarà però la squadra “rosa” del Ceresara, opposta al San Paolo d’Argon nella prima semifinale di serie A femminile. In serata il primo derby del maschile tra Castellaro e Solferino, ormai un classico del tamburello tricolore. Venerdì pomeriggio ancora la massima serie femminile con Tigliolese-Faedo e in serata la seconda semifinale di A maschile tra Guidizzolo e Cavrianese. Sabato sono in programma le finalissime di serie B e domenica sarà la volta della serie A: nel pomeriggio la femminile e in serata, a chiudere la manifestazione, l’ultimo atto della A maschile che vedrà opposte due squadre mantovane. Quest’ultimo trofeo è quindi destinato a tornare a “casa nostra” dopo che nella passata stagione è finito nella bacheca dell’Arcene, la cui colonia virgiliana è comunque molto folta.

Nell’Albo d’Oro della Serie A maschile spiccano gli undici successi del Castelferro, seguito dal Callianetto con dieci e dal Castellaro con cinque (1998, 2014, 2016, 2019 e 2021). La squadra di patron Danieli è l’unica mantovana a poter esporre nella propria bacheca la Coppa Italia e quest’anno punta alla sesta, mentre Solferino, Guidizzolo e Cavrianese vogliono scrivere il loro nome per la prima volta nell’Albo d’Oro. Castellaro che guida anche la classifica del campionato, ma ha perso il derby d’andata con il Solferino per cui il pronostico è apertissimo. In campo femminile, nessuna mantovana ha mai vinto il trofeo di Serie A: ci prova allora il Ceresara, che un mese fa ha alzato al cielo la Coppa Europa.

Castellaro – «Il Castellaro va sempre in campo per vincere – attacca il presidente Arturo Danieli – cercheremo quindi di centrare prima di tutto la finale, ma so che non sarà facile, soprattutto in una gara secca, e contro il Solferino, che possiamo definire la nostra “bestia nera. Mi aspetto una gara equilibrata, come sempre quando si affrontano queste due squadre. Loro hanno in Pierron il giocatore che può sempre fare la differenza. Per quanto ci riguarda, mi auguro non ci siano problemi dell’ultima ora e che possiamo affrontare la final four al meglio del nostro potenziale. Quattro squadre mantovane in semifinale di Coppa Italia è un ottimo risultato per tutto il movimento».

Solferino – «Vogliamo fare una bella partita – dice Mario Spazzini, presidente del Solferino – giocare bene e, se possibile, vincere il derby e accedere alla finale di Coppa Italia. Il Castellaro non ha certo bisogno di presentazioni, è indubbiamente una squadra fortissima e batterla non sarà facile. Ci proveremo con tutte le nostre forze, come del resto abbiamo già fatto in campionato. La squadra è in salute e mentalmente pronta per il derby. Il successo ottenuto appunto nella gara d’andata del campionato ci dà fiducia ed entusiasmo per affrontare al meglio questa partita. La Coppa sarà certamente di una squadra mantovana e già questa è una bella notizia, ma vogliamo portarla a casa noi».

Guidizzolo – «Aspettiamo con ansia questa sfida di semifinale con la Cavrianese – afferma Grandi, presidente del Guidizzolo – la squadra si sta preparando con il massimo impegno ed è pronta a scendere in campo. Vorremmo centrare la finale e giocare ancora domenica contro la vincente di Castellaro-Solferino».

«La Coppa – prosegue – è certamente un nostro grande obiettivo, anche perchè in campionato siamo secondi, ma il Castellaro praticamente lo ha già vinto. E comunque ora pensiamo soltanto a queste finali di Coppa tutte mantovane. Dovremo affrontare la Cavrianese decisi e determinati per cercare di vincere e guadagnarci così l’accesso alla finalissima di domenica».

Cavrianese – «La Coppa Italia è un nostro grande obiettivo – afferma Oscar Tondini, patron della Cavrianese – anche perchè in campionato, almeno per quanto ci riguarda, il discorso scudetto è chiuso. E quindi venerdì dobbiamo mettercela tutta contro il Guidizzolo e cercare di portare a casa la vittoria. Bisogna, per prima cosa, crederci e andare in campo convinti». «La squadra – prosegue – si sta preparando in maniera scrupolosa e si sta allenando con grande intensità, consapevole dell’importanza della posta in palio. Per battere il Guidizzolo dovremo giocare una partita perfetta, limitando al minimo gli errori. Abbiamo una grande occasione di scrivere una bella pagina di storia del nostro club».