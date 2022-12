Polizia, bilancio dell’attività 2022: aumentano i controlli, stabile il numero dei reati

MANTOVA L’anno che si sta concludendo è iniziato con la perdurante emergenza pandemica e sono quindi proseguiti in modo incisivo i controlli sul rispetto della normativa di contrasto al Covid-19. Dopo l’emergenza pandemica un’altra tragedia si è abbattuta ed ha coinvolto, sia pur in modo molto diverso, l’intera umanità: la guerra in Ucraina. Un conflitto vicino che ha provocato un esodo verso le frontiere del mondo libero con l’Unione europea e l’Occidente chiamati a gestire quella che rischia di divenire una vera e propria crisi umanitaria. La macchina dell’accoglienza e della solidarietà ha coinvolto tutti, Istituzioni civili e religiose, Amministrazioni locali, Associazioni, privati. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha conseguentemente visto aumentare notevolmente il carico di lavoro: sono state trattate ad oggi nr. 1849 pratiche per rilascio permesso di soggiorno a cittadini ucraini che hanno lasciato il loro Paese in guerra (l’anno precedente erano state 674) su un totale di circa 19000 pratiche di rilascio di permessi di soggiorno (sono quasi 61000 i cittadini stranieri regolarmente censiti in provincia).

Super lavoro anche per la Divisione PAS, in particolare in materia di passaporti: nel corso del 2022 ne sono stati rilasciati nr. 12000 (nel 2021 erano stati rilasciati nr. 6698 e nel 2020 nr. 8497), con una media settimanale di circa 200 pratiche acquisite (il relativo rilascio avviene nei 15 giorni successivi), ed una percentuale di oltre il 20% in over booking (istanze motivate: salute, studio, lavoro e over 70). Al fine di venire incontro alle istanze dei cittadini sono state disposte nr. 4 aperture straordinarie che, tuttavia, non hanno avuto sempre la risposta sperata, benché l’iniziativa sia stata adeguatamente pubblicizzata, avendo paradossalmente esaurito i posti disponibili con difficoltà.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo del territorio ed alla prevenzione, in sinergia con le altre Forze di Polizia con cui condividiamo l’obiettivo “sicurezza” e con cui in si opera in stretta sinergia, con uno sforzo particolare in termini di uomini messi in campo e di servizi anche straordinari, disposti sia d’iniziativa che nel rispetto delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, nelle aree cittadine ritenute maggiormente sensibili, cui hanno contribuito componenti della Questura, pattuglie volanti e Squadra Mobile, supportati anche da pattuglie del RPC messe a disposizione del Dipartimento di P.S.. I numeri dei controlli sono sensibilmente aumentati: persone controllate nel 2022, ad oggi, nr. 18700 (aumento percentuale del 22% rispetto all’anno precedente) e nr. 8066 veicoli (aumento di oltre il 15%). Il dato è riferito agli interventi della Questura; se si valutano anche gli interventi degli Uffici di Specialità, in primis Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria se si rimane in tema di controlli su strada, con cui si lavora in stretta sinergia, le persone controllate ad oggi nel 2022 dalla Polizia di Stato mantovana sono complessivamente: nr. 38500 persone e nr. 17800 veicoli.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, estesa anche alla provincia, sono stati controllati numerosi esercizi pubblici con l’intervento della Divisione PAS, ad esito dei quali sono stati adottati nr. 8 provvedimenti del Questore ex art. 100 TULPS di sospensione dell’attività.

Intensa anche l’attività della Divisione Anticrimine: nel corso dell’anno sono stati adottati nr. 69 Avvisi Orali e nr. 68 Fogli di Via Obbligatori (sia d’iniziativa che su segnalazione dell’Arma CC territoriale), nr. 10 DACUR.

In tema di violenza domestica, la Polizia di Stato ha trattato nr. 48 “codici rossi” e sono stati adottati nr. 16 provvedimenti di “ammonimento” del Questore.

Il Questore: “Colgo l’occasione per porgere a tutti i mantovani, cittadini del Capoluogo e della Provincia, a titolo personale e di tutta la Polizia di Stato, i più calorosi e sinceri auguri per un sereno 2023, che sia un anno di ulteriore crescita in tutti i settori produttivi/economici con positivi risvolti anche sul tessuto sociale e che sia un anno in cui ancor più prevalgano sentimenti di solidarietà e vicinanza alle famiglie in difficoltà. Buon anno a tutti!”