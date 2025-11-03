Post-Covid: Mantova cresce del 5,1%: buona performance economica del territorio nel periodo 2019-2025

MANTOVA – Il Covid sembra ormai passato ma sicuramente ha lasciato dei segni molto profondi, tanto dal punto di vista medico che da quello sociale, e non da ultimo dal punto di vista economico. Rispetto all’anno pre-Covid (2019), la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre (+10,9%), seguita dalla Lombardia (+9%). Tra i vari lockdown che si sono susseguiti nel 2020/2021, i contraccolpi negativi provocati dalla pandemia, l’impennata dell’inflazione, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e il caro energia, sono stati sei anni difficilissimi che, però, il nostro Paese ha superato meglio di quasi tutti i nostri principali competitor commerciali. Se tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil reale è aumentato del 6,4%, in Francia è salito del 5 e in Germania dello 0,2. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra che ha raggiunto il 10%. La media dei paesi dell’Area dell’Euro si è attestata al +6,2%. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia. Quanto all’andamento della crescita economica a livello provinciale, Siracusa presenta la variazione positiva più importante: tra il 2019 e il 2025 il Pil reale è aumentato del 44,7%. Mantova in questo ambito si piazza al 58° posto con un +5,1% maturato di variazione tra il 2019 e il 2025, e con un +0,6% relativo a quest’anno. La graduatoria però, cambia drasticamente analizzando la ricchezza pro capite relativa al 2025. La nostra provincia sale da metà classifica alla 24ª posizione con un Pil per abitante pari a 40.515 euro sulla base di 16.521 milioni per 408mila abitanti, mentre Siracusa precipita dal primo al 79° posto con un Pil pro-capite di soli 27.747 euro. Peggio ancora fa Caltanissetta che dal secondo posto per crescita economica nel periodo 2019-2025 (+13,5%) precipita alla 98ª posizione su 107 con 22.979 euro di Pil per abitante r riprova che nonostante la crescita nel periodo post-Covid il Meridione non è ancora guarito e che la distanza con il Nord è ancora siderale.