Pro-Gest, colpo di acceleratore sulle autorizzazioni

MANTOVA Prima seduta ieri a Palazzo di Bagno della conferenza di servizi per le modifiche e gli aggiornamenti tecnologici proposti da Cartiere Villa Lagarina finalizzati all’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, al recupero di materia ed energia nell’impianto Pro-Gest di via Poggio Reale.

Due i punti all’ordine del giorno del tavolo tecnico alla presenza di tutti gli enti coinvolti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) e di rilascio autorizzatorio (Aia) erano la programmazione dei lavori della conferenza con calendarizzazione delle prossime sedute, e la presentazione da parte dell’azienda del nuovo progetto per la riduzione delle emissioni con l’eliminazione dell’inceneritore, oltre alle misure di mitigazione e compensazione proposte dal Comune.

Il termine per la presentazione di integrazioni o osservazioni da parte del pubblico è il 18 febbraio 2020. Il termine invece per l’invio di pareri e valutazioni tecniche sulla valutazione d’impatto ambientale del progetto (comprensiva della valutazione d’incidenza sul sito Natura 2000 e della Via postuma sugli interventi già realizzati) da parte degli enti, contenenti eventuali richieste di integrazioni è il 18 febbraio prossimo, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.

La prossima seduta della conferenza di servizi si terrà pochissimi giorni dopo, il 21 febbraio; in quella sede saranno valutati collegialmente i pareri e le valutazioni tecniche pervenute, le osservazioni del pubblico nonché si valuterà se accogliere la manifestazione da parte degli enti partecipanti di eventuali motivi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, in riferimento alle rispettive competenze, non precedentemente evidenziati.

Ulteriori sedute della conferenza sono già state calendarizzate in date ravvicinate per il 28 febbraio e il 9 marzo 2020 in funzione degli esiti della seduta del 21 febbraio.