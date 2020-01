Rossi, timidi passi avanti di Forza Italia

MANTOVA “Lombardia ideale”, la civica del presidente regionale Attilio Fontana, approva per voce e video dello stesso governatore della Lombardia, lanciato sui social, la sua emanazione “Mantova ideale” che lancia il candidato civico del centrodestra Stefano Rossi, reduce dall’affollata presentazione ufficiale di giovedì al teatro Sociale.

Ma il dato significativo del “giorno dopo” parrebbe essere un altro: la sostanziale adesione al progetto civico di Rossi, che già si avvale del sostegno leghista e dei Fratelli d’Italia. Non c’è ancora l’ufficialità, ma il ritorno degli azzurri nella coalizione di centrodestra parrebbe confermata da più fonti.

A tale esitazione, invero, non avrebbero fatto da motore ragioni ostative verso il candidato, ma solo questioni programmatiche e di opportunità per lo stesso partito berlusconiano, il cui declino nei sondaggi, a tutto pro della Lega salviniana, avrebbe incoraggiato una strategia di rottura (si sa che i partiti in corsa solitaria prendono sempre più voti che non in coalizione). Ma adesso la rottura è rinsaldata, e ne ha dato prova di volontà l’ampia partecipazione di soggetti forzisti alla presentazione di Rossi, superiore forse persino a quella della componente leghista.

Gli incontri programmatici fra i vertici di Lega e Forza Italia sono già in calendario. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.