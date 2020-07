Calcio Prima Categoria Crer – Nebbioli: “Un Viadana giovane per guardare al futuro”

VIADANA Il Viadana è ripartito dalla guida tecnica: gli allenatori Nebbioli e Froldi avranno il compito di rilanciare le ambizioni dei canarini. L’organico è stato rinforzato a dovere per provare a migliorare l’ultima stagione, nella prossima avventura in Prima Crer. In attesa di conoscere avversarie e format, la preparazione comincerà nell’ultima settimana del prossimo mese di agosto.

«L’organico ci soddisfa – spiega Nebbioli -, il Viadana ovviamente va comunque giudicato in partita. Noi tecnici proveremo a dare qualcosa in più alla squadra, ma in campo andranno i nostri atleti, dunque spetta a loro dare il massimo per la parte che gli compete. Accialini, Berigazzi e Eddaoudi, forse mi dimentico di qualcuno, sono tre giocatori che mettono al servizio della squadra tutta la loro esperienza, per il resto abbiamo tanti giovani, soprattutto cresciuti nel nostro settore giovanile. Fa piacere veder tornare ragazzi che hanno fatto la trafila nel nostro vivaio, è un buon segnale».

Froldi e Nebbioli nella scorsa stagione hanno preso la squadra in corsa, rilevando Migliaccio: «Dovevano far compiere alla squadra il classico salto qualità – conclude Nebbioli -, invece non è stato così: infatti abbiamo chiuso al penultimo posto. La società aveva deciso di “tagliare” i giocatori esperti, preferendo porre la sua fiducia sugli atleti giovani e del nostro settore giovanile: in effetti poi ci siamo ripresi e la classifica è migliorata. Quando il torneo è stato interrotto per il Coronavirus avevamo racimolato 22 punti: si fosse andati avanti ci sarebbero state buone prospettive. Ripartiremo motivati, con la voglia di far bene e di disputare un buon campionato Faremo molto affidamento sulla forza e la coesione del gruppo. I ragazzi devono avere gli stimoli per far bene: abbiamo puntato tutto su gente giovane, perchè la squadra possa durare a lungo, possa dunque avere un concreto futuro anche per le prossime stagioni. Una scommessa che vogliamo vincere».