Progetto Nazionale in piazza: stop alla spirale di violenza

MANTOVA Ieri mattina Progetto Nazionale sez. di Mantova era presente in piazza martiri di Belfiore per dire basta alla spirale di violenza e crimini che si sono succeduti nel centro storico di Mantova e nelle periferie. “Noi dell’associazione Progetto Nazionale sez. di Mantova – affermano in una nota – capitanati dal nostro coordinatore Luca Viani, abbiamo deciso di manifestare il nostro sdegno per questa situazione e portare delle proposte concrete per contrastarla. Oltre al materiale propagandistico e informativo distribuito alla cittadinanza abbiamo ascoltato la voce dei tantissimi mantovani ormai stanchi di subire tutto questo. Siamo sicuri che se i membri dell’amministrazione Palazzi, e tutto il consiglio comunale, prendessero in considerazione le nostre proposte si potrebbe eliminare sensibilmente il crimine ed il degrado che affliggono il capoluogo virgiliano”.