Provincia: assegnate le deleghe dopo il voto

MANTOVA Dopo il voto il presidente della Provincia assegna le deleghe. Il Sindaco di Castelbelforte Gazzani riconfermato vicepresidente Conferite dal Presidente della Provincia Carlo Bottani le deleghe ai Consiglieri Provinciali per la collaborazione nelle attività politiche connesse con le funzioni istituzionali della Provincia: Consigliere Provinciale Massimiliano Gazzani, Vicepresidente: Polizia provinciale, Protezione Civile, Sicurezza, Istruzione e programmazione rete scolastica, Edilizia (civile e scolastica); Consigliere Provinciale Francesco Aporti: Pianificazione territoriale Provinciale di Coordinamento (Urbanistica), Sistema Portuale e Navigazione, Grandi opere Consigliere Provinciale Mattia Cortesi: Bilancio – Digitalizzazione – Semplificazione – Controllo strategico – Progetti speciali e politiche comunitarie territoriali – Provveditorato ed appalti – Sviluppo strategico del territorio e assistenza agli enti locali – Patrimonio e Demanio Consigliere Provinciale Enrico Lungarotti: Sport, Trasporto pubblico locale, Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, Antimafia, Anticorruzione e Legalità, Tavoli di sviluppo per le imprese Consigliere Provinciale Luca Perlari: Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Difesa del suolo, Attività in materia di Demanio idrico – Cave – Rapporti con associazioni di categoria del settore agroalimentare Consigliere Provinciale Maria Paola Salvarani: Pari Opportunità – Formazione – Politiche del lavoro – Welfare (disabilità – fragilità – sociale) Consigliere Provinciale Enrico Volpi: Cultura, Turismo, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture, Strade Provinciali e regolazione della circolazione stradale Restano in capo al Presidente: Personale – Rapporti istituzionali – Partecipazioni societarie “Auguro buon lavoro al Vice Presidente Gazzani e a tutti i consiglieri e li ringrazio per la loro disponibilità ad affiancarmi in questa esperienza al servizio della comunità mantovana” ha commentato il numero uno dell’ente di Palazzo di Bagno Carlo Bottani.