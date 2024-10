Nuova asfaltatura del ponte di San Benedetto Po: terzo tentativo. Ponte chiuso dalle 7 del 17 ottobre alle 20 del giorno seguente

SAN BENEDETTO PO Dopo due rinvii ecco la terza data di chiusura del ponte di San Benedetto per la riasfaltatura del tratto in alveo. Provincia di Mantova, Stazione Appaltante dei lavori di Ristrutturazione del ponte sul fiume Po lungo la SP ex SS 413 “Romana”, tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, rende noto che il Raggruppamento d’imprese costituito da Toto Costruzioni Generali Srl e Vezzola Srl, titolare dell’appalto, ha programmato l’attività di bitumatura del piano viabile del nuovo ponte a doppia arcata per giovedì 17 ottobre e venerdì 18 ottobre 2024. In occasione di tali attività il nuovo manufatto a doppia arcata sarà temporaneamente interdetto totalmente al transito del traffico, dal Km 12+480 al Km 14+060, dalle ore 7:00 di giovedì 17 ottobre alle ore 20:00 di venerdì 18 ottobre 2024.