Quale scuola dopo la terza media? Primo appuntamento mercoledì 9 novembre su Youtube

MANTOVA Primo appuntamento mercoledì 9 novembre 2022 a partire dalle ore 9 con InForma il Futuro 2020, iniziativa rivolta agli alunni di terza media per aiutarli e accompagnarli nella scelta dell’indirizzo scolastico per le superiori.

L’evento di apertura sarà tutto on line e le scuole e le classi potranno partecipare al webinar dal canale youtube di InForma il Futuro. Interverrà anche il presidente della Provincia che porterà un saluto alle ragazze e ai ragazzi collegati.

Nel corso della mattinata saranno presentate le diverse offerte formative per l’istruzione tecnica e liceale, per la formazione professionale. Infine vi sarà un focus su “Terza media e poi? I tempi e le tappe per la scelta. L’Offerta formativa in provincia di Mantova”.