Quarte dosi: mille prenotazioni e l’Asst vaccina anche di sabato

MANTOVA – La campagna vaccinale per la quarta dose, partita in sordina e tra lo scetticismo di molti, sta invece ingranando a livello regionale e anche nella nostra provincia sembra aver preso piede. A incentivare l’adesione degli Over 60 potrebbe essere il boom di contagi registrato in queste ultime settimane. L’altro ieri a Mantova è stato toccato il picco stagionale con 1024 nuovi casi di Covid in una sola giornata, scesi ieri a “soli” 663; numero comunque molto alto per questa stagione, così come la percentuale di tamponi positivi: 27,5% ieri. . Per rispondere all’esigenza di estendere la quarta dose agli ultra 60enni e ai pazienti fragili over 12, Asst Mantova ha quindi aumentato le linee vaccinali e ampliato l’orario di apertura dell’ambulatorio vaccinale anti Covid, all’interno della tensostruttura di fronte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mantova. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, una giornata in più rispetto al precedente orario. L’accesso sarà possibile solo su prenotazione, per consentire al personale di organizzare al meglio le sedute. La prenotazione avverrà tramite i consueti canali: portale di Regione Lombardia, call center (800894545), postamat, portalettere. Già ieri nel punto vaccinale dell’ospedale si sono formate le prime code. Secondo i dati forniti dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia le prenotazioni per la quarta dose per la fascia d’età 60-79 nel Mantovano ieri sono state 1.098. Riguardo alle somministrazioni il dato è aggiornato al 12 luglio; a Mantova le quarte dosi sono state 217 su un totale di 280. Dato che riguarda oltre al centro vaccinale del Poma anche 4 farmacie, la Rsa Isabella d’Este e le dosi a domicilio.