Raddoppio binario, il consigliere regionale Bulbarelli: migliorare i collegamenti Mantova-Bozzolo

MILANO – A poco più di un mese dall’inizio dei lavori di potenziamento ferroviario della linea Codogno-Cremona-Mantova per il raddoppio della linea Mantova-Bozzolo, sono gli stessi pendolari che chiedono di attivare un collegamento sostitutivo diretto in pullman Mantova – Milano – Mantova. Così precisa il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli che, assieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, ha depositato una mozione che verrà trattata in consiglio regionale martedì per invitare la giunta del Pirellone al monitoraggio costante del piano sostitutivo ferro/gomma.

«Questa mozione è un atto dovuto per mantenere viva l’attenzione su un tema strutturale per il mantovano e per tutti i territori della Bassa. Se da una parte l’intervento era atteso da tempo per avvicinare Mantova al capoluogo lombardo, dall’altra è necessario un monitoraggio continuo dei flussi per garantire ai pendolari, lavoratori e studenti in primis, tempistiche idonee per i trasbordi dal treno al pullman e viceversa. Non solo, è indispensabile continuare a valutare tecnicamente tutte le possibili soluzioni che possono portare sollievo ai disagi, nelle diverse tratte».

Nella mozione, si invita il presidente Fontana ad attuare tutte le misure necessarie per garantire una continuità del servizio ferro-gomma, limitando i possibili disagi provocati dal cantiere, monitorando con le agenzie di Tpl i flussi di passeggeri e garantendo ai pendolari tempistiche idonee per i trasbordi ferro/gomma».