Calcio Serie C – Mantova, nuova promozione per i tifosi: vai a Vercelli, entri gratis al Martelli

MANTOVA In casa Mantova una promozione tira l’altra. Non parliamo ahinoi di campo (per quello, si spera, verranno stagioni migliori), bensì di iniziative rivolte ai tifosi e volte a riempire lo stadio. Domenica il Mantova sarà di scena a Vercelli, ma la società è già proiettata al match successivo: quello di sabato 22 (ore 17.30) al Martelli contro il Padova. Memori della straordinaria spinta ricevuta dai 5.200 tifosi nella gara col Renate, in viale Te hanno deciso di replicare, consci che anche contro il Padova ci sarà bisogno del massimo sostegno della gente. E così ecco la nuova promozione: il Mantova garantirà l’accesso gratuito per la gara col Padova, in qualsiasi settore richiesto. A una condizione: che il richiedente abbia preso parte alla trasferta di Vercelli. Quindi una doppia finalità: da un lato si incentiva l’esodo in Piemonte per un altro match altrettanto cruciale, premiando in sostanza chi sborserà i 15 euro per il biglietto del “Piola” (più le spese per la trasferta); dall’altro lato, limitando la promozione a una cerchia ristretta, il Mantova eviterà di estendere l’ingresso gratuito al Martelli ai tifosi del Padova, cosa che invece sarebbe accaduta (da regolamento) in caso di biglietti gratis per tutti i tifosi.

Ma vediamo come sarà possibile usufruire dell’iniziativa. Sono previste due modalità: si può inviare entro le ore 19 di venerdì 21 una mail a ticket@mantova1911.club con allegato il biglietto relativo al match di Vercelli; oppure ci si può presentare al Mantova Point muniti del biglietto relativo alla sfida del “Piola”. Discorso a parte per gli abbonati: chi ha sottoscritto la tessera stagionale e prenderà parte alla trasferta di Vercelli, potrà comunicare i dati di una terza persona a cui cedere l’omaggio. Venerdì 21 aprile sarà l’ultimo giorno utile per effettuare la richiesta.

Dunque il Martelli è pronto a riaccogliere migliaia di tifosi, nella speranza che anche chi non è compreso nella promozione risponda all’appello della società e si presenti ugualmente allo stadio. Non è detto che basti per vincere le partite, ma certo può aiutare. Nel frattempo domenica… tutti a Vercelli.