Casa d’Arco, casa tua”, piccoli preziosi oggetti a palazzo

MANTOVA – Una nuova esperienza di visita a palazzo, con l’iniziativa “Casa d’Arco, casa tua”, domenica 17 alle 15.30: una inedita proposta attraverso la quale il Museo (in foto una delle sale aperte in un precedente incontro) invita la comunità non solo a scoprire una parte del patrimonio, ma anche a partecipare attivamente alla realizzazione di un luogo espositivo giornaliero che illustra, condivide e valorizza oggetti, pensieri, parole delle persone che, per un giorno, vorranno intrecciare le loro storie con quelle della famiglia d’Arco.

Per partecipare e contribuire alla creazione di questa singolare collezione di comunità ognuno potrà portare da casa una scatola, un piccolo contenitore o un altro oggetto utilizzato abitualmente per custodire “cose rare e preziose”. Il tema dei portagioie trae ispirazione dalle pregevoli raccolte della famiglia d’Arco di cui durante la visita verranno svelati per la prima volta alcuni arredi, suppellettili e altri oggetti. La finalità dell’iniziativa è quella di proporre il patrimonio museale dei Conti d’Arco come spazio sociale che riunisce, accoglie e mette in dialogo le persone. L’esperienza, che si svolgerà tra alcune sale della dimora e il Gabinetto naturalistico, sarà articolata in tre momenti: una visita narrata, l’allestimento del museo di comunità in sala degli Antenati con gli oggetti d’affezione dei partecipanti e una speciale merenda finale a tema. Al termine dell’appuntamento gli oggetti verranno restituiti ai loro proprietari. Proseguono così al d’Arco gli eventi legati a vari momenti e occasioni degli esponenti della casata, che hanno nel tempo abitato la struttura: dai ricevimenti alle abitudini di ogni giorno, come la lettura o il cucito. E grazie ai capi restaurati con il progetto “La moda racconta” esposti nel settore Moda e Costume del palazzo è possibile ricostruire un’altra parte della storia, quella legata alla socialità, allo stile e all’eleganza di un’epoca, che parte circa a metà dell’Ottocento e giunge ai primi decenni del secolo scorso. Il biglietto che comprende visita, esperienza e merenda costa 15 euro.

La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al numero 0376 322242; maiL biglietteria@museodarcomantova.it.