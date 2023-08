Nuovo asilo nido di via Ungaretti a Castelbelforte: i lavori sono stati appaltati

Castelbelforte Entreranno presto nel vivo i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di via Ungaretti a Castelbelforte: nelle settimane precedenti, infatti, l’amministrazione comunale ha provveduto ad affidare l’opera di edificazione alla ditta incaricata e individuata tramite la procedura di appalto di recente indetta. L’intervento a tal riguardo sarà finanziato con i fondi provenienti dalla Comunità Europea nell’ambito del piano Next Generation Eu, che il Comune di Castelbelforte si è aggiudicato con la partecipazione all’apposito bando di gara.

Le risorse che giungeranno nelle casse comunali con l’intento di regalare alla cittadinanza di Castelbelforte una nuova struttura scolastica, un luogo del tutto innovativo e sicuro dove poter ospitare i bimbi che si iscrivono al servizio, non a caso rientrano nella componente di finanziamento dedicata agli investimenti per gli spazi scolastici individuata con “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Ugualmente gli uffici amministrativi del Comune di Castelbelforte, lo scorso tre agosto, a seguito dell’iter di affidamento e delle relative verifiche che il procedimento richiede, sono convenuti alla stipula del contratto con la ditta incaricata al cantiere di realizzazione.

Prossimamente, come già detto, i lavori entreranno nel vivo e la comunità di Castelbelforte, potrà usufruire, una volta concluso il cantiere di una nuovissima ed innovativa struttura per i propri piccoli.