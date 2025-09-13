Remigini in festa alla De Amicis: tra emozioni, sorrisi e parole di benvenuto

MANTOVA – La prima campanella è suonata ieri anche per 341 bambini e bambine che hanno iniziato l’anno scolastico nelle sedi delle primarie della città. Alla De Amicis, in via Indipendenza 49, hanno fatto il loro ingresso 48 remigini suddivisi in due classi che sono stati salutati dal sindaco Mattia Palazzi e dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli. Hanno partecipato anche il dirigente alla Pubblica Istruzione Massimo Mazzoli e le insegnanti coordinate da Elisa Maestrelli.

Il sindaco e l’assessore hanno augurato un buon anno scolastico a tutti ed hanno donato ad ogni alunno il kit di benvenuto offerto dal Comune di Mantova contenente un astuccio personalizzato, realizzato dal laboratorio di sartoria Drittofilo, materiale di cancelleria, un quadernone con una frase di Piero Angela, una sacca porta scarpe, un voucher per sperimentare una disciplina sportiva e materiale ginnico per le attività scolastiche. Gli astucci sono stati confezionati da Drittofilo, in un progetto nato all’interno del Centro Aiuto alla Vita / Centro Antiviolenza, in collaborazione con la Caritas Mantova. Gli astucci sono stati realizzati con tele di recupero, come gli striscioni promozionali, messi a disposizione da Cinecity Mantova.

“Il primo giorno di scuola è un’emozione che resta per tutta la vita – ha sottolineato Palazzi rivolgendosi ai bambini –. Oggi cominciate un viaggio fatto di amicizie, scoperte e sogni. La scuola non è solo il luogo dove si imparano le lettere e i numeri, ma è il posto in cui si diventa cittadini: curiosi, rispettosi e capaci di costruire insieme il futuro. Divertitevi, ascoltate le maestre ,fate tante domande e non abbiate paura di sbagliare: dagli errori nascono sempre nuove opportunità”. Dopo essere stati in precedenza alla Pomponazzo, il tour dei saluti è continuato al Redentore e al Don Mazzolari.