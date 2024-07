Fuori strada con la moto contro un palo: muore un 39enne brasiliano di Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO Tragedia della strada oggi poco dopo le 14 a Valeggio sul Mincio. Un 39enne residente a Porto Mantovano ha perso la vita in seguito a un’uscita di strada con la propria moto. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un uomo di origini brasiliane. L’incidente è avvenuto in località Casa Busetta. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il 39enne avrebbe perso il controllo del sua moto, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un palo. I soccorsi sono scattati tempestivamente e sul posto è intervenuta un’eliambulanza di Verona Emergenza, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

+++Notizia in aggiornamento+++