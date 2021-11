Pallavolo serie B1 f – Volta passa a Castelfranco al tie-break e mantiene la vetta

CASTELFRANCO VENETO Due punti che valgono doppio quelli centrati nella Marca contro il Duetti dalla Nardi Volta. Il successo è maturato al tie break, con le collinari che si erano portate subito sul 2-0 contro le trevigiane, brave a rimontare in casa propria, come fatto sette giorni fa con l’Euromontaggi Porto (piegato 3-2). Questa volta è andata bene alla capolista mantovana. Il Volta, senza Facco, ha iniziato con il miglior atteggiamento la sfida per i primi posti contro le trevigiane, tanto da chiudere il primo set per 20-25 e il secondo 21-25. Gara finita? Neanche per sogno: Castelfranco Veneto ha lottato e vinto il terzo parziale 25-23, riaprendo la gara, per poi impattare 2-2 sul 25-20. Tutto rimandato al tie break: nel quale il Duetti è andato al cambio campo sull’8-6, ma il merito delle collinari è stato quello di non mollare: hanno pareggiato sull’8-8, poi superato le trevigiane 13-15. Chiara Boninsegna premiata come miglior atleta della gara.