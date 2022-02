Rigenerazione urbana: Forattini (Pd), “Bando regionale bloccato da un anno”

MANTOVA La consigliera regionale del Pd Antonella Forattini denuncia il ritardo di ben un anno dei fondi per la rigenerazione urbana, dopo che, per la quarta volta, la Regione Lombardia ha rinviato la pubblicazione della graduatoria, quindi l’assegnazione dei fondi, relativi al bando regionale di inizio 2021 per la rigenerazione urbana di aree e immobili di proprietà comunale o demaniale, destinati a finalità pubbliche.

“È passato esattamente un anno – dichiara – dall’apertura del bando regionale che destinava 200 milioni di euro alla rigenerazione di immobili pubblici, avendo come destinatari i comuni lombardi. Per l’ennesima volta, la Regione ha mancato l’appuntamento con la pubblicazione della graduatoria, basata sulle domande che potevano essere presentate fino al 12 marzo 2021, oltre dieci mesi fa. Rigenerazione significa recupero, lotta al degrado, restituzione alla comunità di spazi pubblici e, non ultimo, contenimento del consumo di suolo. Che cosa impedisca alla Regione di chiudere la graduatoria non è dato sapere, ma è certo che la mole di domande presentate ha sforato la dotazione economica prevista dalla Regione. Il Governo, grazie alla pressione venuta da molte parti, sicuramente dai parlamentari del Pd, ha appena implementato le risorse del PNRR per la rigenerazione, mentre la Regione continua ad accumulare ritardo. Ci auguriamo perlomeno che, come abbiamo chiesto già a dicembre in occasione della discussione del bilancio preventivo, senza avere risposta, e come stiamo chiedendo anche in queste ore, la Giunta regionale voglia incrementare le risorse al fine di coprire tutte le domande dei comuni che saranno giudicate ammissibili, facendo come ha fatto il Governo.”