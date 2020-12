Il Papacqua si trasferisce sul web con attività, incontri e laboratori

MANTOVA – Dicembre porta aria di novità al Centro Culturale Arci Papacqua. Il Circolo, momentaneamente chiuso in ottemperanza agli attuali DPCM, propone infatti un ricco calendario di attività e incontri online sulla piattaforma Google Meet, per consentire a tutti di coltivare benessere. Meditazione semplice ed efficace con Velleda Coazzoli (gratuito con tessera Arci), Kundalini Yoga con Fausta Rosa. Yoga Iyengar con Massimiliano Cerini, Raja Yoga con Paola Sai, Danza del Ventre (principianti) con Meybol Romeu. Do in: Stiramento dei Meridiani con Graziano Fontana, . Cerchio di Luce con Reiki con Dora Zurlo (gratuito con tessera Arci), Metodo Reme con Valentina Fontana, Meditazione Guidata e Rilassamento con Elena Borin (gratuito con tessera Arci), Biodanza con Mariacristina Ghidoni, Laboratorio Psicocorporeo con Monica Zentellini e Patrizia Dambrosio. Papacqua Online è anche per i bambini: infatti, domani dalle ore 18 alle ore 19 ci sarà la presentazione del corso di fumetto per bambini delle elementari e delle medie (per partecipare alla conferenza gratuita è sufficiente inserire il seguente codice ID sulla piattaforma Google Meet hjo-fszv-ttj).

Il corso prenderà il via lunedì 14 dicembre, fino al 21 gennaio, con 9 incontri che permetteranno ai bambini di creare il loro primo vero fumetto, unico e originale; ci sarà inoltre un incontro conclusivo di presentazione del fumetto finito e la premiazione dei partecipanti attraverso un diploma.

I bambini apprenderanno le basi e la terminologia propria del fumetto e impareranno anche alcune basi del disegno come ad esempio la figura umana e la prospettiva, in maniera facile e divertente.

Gli incontri si terranno il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18:30, con Irene Piovan, Psicologa. E’ possibile partecipare ai nostri corsi con diverse formule di abbonamento, che proponiamo anche come idea regalo, e con la tessera Arci 2020-2021 (la prima lezione di prova è gratuita con tessera Arci). Per info: Arci Papacqua APS cell. 393 9714003 – mail info@papacqua.it