Rissa in piazza Martiri: i carabinieri denunciano sei giovani tunisini

MANTOVA Nel pomeriggio dell’8 maggio scorso, in Mantova piazza Martiri di Belfiore, i Carabinieri della Sezione Radiomobile erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa in corso. Alla vista dei Carabinieri, il gruppetto scappava dal luogo. Grazie all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza cittadina, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei presunti litiganti, denunciando all’Autorità Giudiziaria un 21enne, un 19enne, un 18enne, un 24enne, un 23enne ed un 25enne, tutti tunisini e tutti gravati da pregiudizi, poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di rissa aggravata. Uno di loro, inoltre, è stato deferito anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché portava un bastone telescopico ed un coltello a serramanico.