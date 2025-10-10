Non si ferma all’Alt dei carabinieri: rintracciato e denunciato un 19enne veronese

CASTEL D’ARIO Lo scorso 21 settembre, in Castel D’Ario, i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo alla circolazione stradale, intimavano l’alt ad un’autovettura BMW 320D. Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, accelerava la marcia, eludendo così il controllo. I Carabinieri riuscivano a rilevare la targa del veicolo e, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti grazie anche agli impianti di videosorveglianza e lettura targhe, riuscivano a risalire all’identità del presunto conducente di quella notte: un 19enne di Gazzo Veronese (VR). Il soggetto è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. È stato inoltre sanzionato poiché con la sua condotta ha violato numerosi articoli del Codice della Strada.