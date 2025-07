Ritrovato senza vita in casa un 90enne: morto per cause naturali

MANTOVA Non rispondeva più al telefono né al citofono di casa già da alcuni giorni, al punto che ieri mattina i parenti, preoccupati dal perdurare di questo suo inconsueto silenzio, hanno lanciato l’allarme. E all’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco gli iniziali sospetti, considerata anche l’età avanzata della vittima, hanno lasciato spazio alla cruda realtà. Ad essere infatti rinvenuto senza vita all’interno del proprio appartamento di via Nazario Sauro è stato un uomo di 90 anni, deceduto per cause del tutto naturali. Stando a una prima sommaria ricostruzione il decesso dell’anziano, che viveva da solo, risalirebbe a qualche giorno fa. Come da prassi in questi casi sono ad ogni modo scattate le dovute verifiche onde escludere possibili cause di morte violenta come poi in effetti appurato. Ad effettuare quindi in loco gli opportuni accertamenti gli specialisti del reparto di polizia scientifica della questura unitamente al servizio di onoranze funebri (qui nella foto a lato al termine delle operazioni). A provocare la morte del pensionato quindi, con tutta probabilità e in attesa di eventuali approfondimenti cadaverici, un improvviso malore fatale che non gli ha lasciato scampo.