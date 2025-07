Ciclismo – I Giovanissimi mantovani si mettono in evidenza sulle strade di Ceresara

Ceresara Applausi ai tanti Giovanissimi in gara a Ceresara. I baby di Allgor Tatobike, Sporteven, Ciclo Club 77 e Mincio Chiese hanno fatto sentire la loro voce ieri pomeriggio a Ceresara, in occasione del 25° Trofeo Uc Ceresarese. La manifestazione, che ha visto schierati sulla linea di partenza una settantina di atleti, è stata ottimamente allestita dai dirigenti del team presieduto da Simone Pezzini. Al massimo dirigente della società locale è stato consegnato un riconoscimento da parte del Comune, per mano del consigliere delegato allo sport, per l’impegno profuso in questi anni per il ciclismo. Sul versante dei risultati, sul gradino più alto del podio sono saliti Sofia Azzini nella G1, Riccardo Rinaldi e Adele Avanzi nella G2, Samantha Di Stefano nella G3; Marlon Quiroga Ramas nella G4 e Viola Mazzola nella G6.

Per quel che concerne la piazza d’onore l’hanno conquistata Nicolò Prezzi nella G1; Luigi Beduschi e Benedetta Pozzi Piserà nella G2; Caterina Bressan nella G3: Samuel Arena nella G4 e Leonardo Mai nella G6.

Il podio è stato completato per i colori mantovani da Matteo Zolinella nella G1, Kevin Baetta nella G2, Leonardo Busselli nella G3, Elia Marassi nella G5 e Mattia Araldi nella G6.

Oltre a questi podi, molti sono stati i piazzamenti nella top six di ogni categoria.

Nella G1, al 4° posto si sono piazzati Diego Corradi G1; Riccardo Bolzacchini G2; Angelica Ghizzi G4 e Lorenzo Burato G6. Al 5° posto invece si sono piazzati David Messetti G2 e Diego Bertucci G6. Infine al 6° posto hanno concluso la loro gara Leonardo Bolchi G2 e Jhonan Astone G5.

Paolo Biondo