Ruba al Tigotà di San Giorgio, incastrata dall’antitaccheggio

SAN GIORGIO Una donna mantovana di 53 anni, nel primo pomeriggio di ieri, è stata sorpresa mentre tentava di rubare alcuni prodotti cosmetici all’interno del negozio “Tigotà” a San Giorgio di Bigarello: al momento del transito in uscita dalle casse, però, faceva scattare l’allarme del sistema antitaccheggio, venendo pertanto bloccata dall’addetta alle casse.

A quel punto la donna, rassegnata, avendo ormai capito di essere stata scoperta, esibiva – come richiesto dalla cassiera – la merce che aveva occultato nella borsa: numerosi articoli di cosmesi, tra i quali smalti per unghie, tinte per capelli, acque profumate, rasoi per uomo, soluzioni per lenti a contatto, alcune paia di calze nonché altri prodotti di igiene personale.

Immediatamente la Responsabile del Punto Vendita chiedeva alla Centrale Operativa della Questura l’intervento di una Pattuglia della Squadra Volante.

Gli Agenti di Polizia, intervenuti presso il negozio poco dopo la chiamata, dopo aver accertato l’accaduto ed aver formalizzato la denuncia di furto formulata dalla direttrice del negozio, provvedevano a denunciare la donna a piede libero – sino a quel momento incensurata – per tentato furto aggravato. A parziale giustificazione del gesto, la donna riferiva di trovarsi attualmente in una situazione economicamente precaria.

Gli oggetti rubati, non essendo stati danneggiati, venivano contestualmente restituiti.