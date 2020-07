Ponti sul Mincio, sabato alla Bagina arriva la musica tradizionale della Gibierfest Band come all’Oktoberfest

PONTI SUL MINCIO Da stasera tornano gli appuntamenti musicali della Bagina in via Marconi, di fronte al parco giochi comunale e sempre rispettando le normative antiCovid-19. Dalle 18 prenderà il via l’animazione musicale organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con la Gibierfest Band, in stile bavarese. La Gibierfest Band è una piccola banda musicale composta da 9 musicisti (due trombe, due clarinetti, due tromboni, kaiserbaritone, basso e batteria) diplomati al Conservatorio, nata grazie alla passione per la musica e lo stile di intrattenimento gemütlich. Il suono della Gibierfest Band richiama le tipiche formazioni di strumenti a fiato Böhmischen, ma il repertorio, negli anni, ha subito un allargamento arrivando a presentare, oltre a brani della tradizione tirolese e bavarese, brani della tradizione musicale italiana, brani tratti dalle sigle dei cartoni animati e dalle colonne sonore, brani originali. Il gruppo si esibisce sempre in abiti tradizionali bavaresi e negli ultimi anni ha ampliato le proprie esibizioni con numeri folkloristici di alto valore culturale sempre molto apprezzati dal pubblico: amboss (l’incudine), schuhplatter (danza degli schiaffi), musikglocken (campane delle mucche), alphorn (corni delle alpi).

Paolo Zordan