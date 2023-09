Sassate sulle auto, denunciato un 38enne

MANTOVA Erano circa le 9 del 31 Agosto scorso, quando un 28enne di città scendeva

di casa e vedeva un uomo intento a colpire con un sasso la sua auto (una seat ibiza),

parcheggiata nei paraggi di piazza Sordello, danneggiandone irrimediabilmente il vetro

anteriore e mandando in frantumi il lunotto posteriore.

L’uomo, insieme ad un amico, iniziava a pedinare l’autore del danneggiamento finché,

arrivato in via Trento, scorgeva una macchina della Polizia Locale intenta a pattugliare le

zone del centro. Gli agenti, chiamati ad intervenire, bloccavano rapidamente il presunto

responsabile del danneggiamento mentre camminava sul marciapiede. Nel frattempo,

giungeva sul posto anche una signora, una 57enne, anch’essa residente nei paraggi di

piazza Sordello, la quale faceva presente che anche la sua auto, una fiat panda, era stata

danneggiata con un sasso presumibilmente dalla stessa persona Le era stato rotto lo

specchietto retrovisore. L’uomo, un 38enne, senza fissa dimora, già con precedenti

specifici alle spalle, veniva accompagnato presso gli Uffici del Comando di Viale Fiume

per l’identificazione. L’uomo, presunto responsabile dei fatti, veniva deferito alla

competente Procura Della Repubblica di Mantova, in quanto ritenuto responsabile del

danneggiamento aggravato delle due auto.