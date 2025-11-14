Serie di tamponamenti a catena: A22 chiusa da Nogarole Rocca a Carpi su entrambe le corsie. Tre incidenti nel tratto mantovano. Feriti e code chilometriche

MANTOVA Ecatombe nella nebbia in A22. Tre distinti sono avvenuti in rapida successione tra le 9.50 e le 11 nel tratto Pegognaga-Mantova Sud. Due di questi sono in corsia Nord mentre il terzo è avvenuto in corsia Sud. Coinvolti una decina di veicoli, tra mezzi pesanti, autocarri e auto. Una quindicina almeno le persone coinvolte, per il momento non risultano vittime. In tutti i casi si sarebbe trattato di tamponamenti a catena. Attualmente l’A22 è chiusa al traffico tra Nogarole Rocca e Carpi sia in corsia Nord (dalle 10.19) che Sud (dalle 11.15) per questi e altri incidenti avvenuti nei territorio di altre province, con le conseguenti ripercussioni sul traffico delle principali arterie stradali provinciali. Sul posto i mezzi del 118, vigili del fuoco e Polizia Stradale. Sulla tratta autostradale e in tutta l’area circostante vengono riferite condizioni di scarsa visibilità, per cui viene consigliata la massima attenzione alla guida.