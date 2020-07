Sesso in spiaggia: multa da 20mila euro per una focosa coppia di mantovani

MANTOVA Travolti da un’anomala ondata ormonale, due mantovani di 40 e 47 anni residenti a Porto Mantovano sono stati multati dalla Polizia Locale con un’ammenda di 10mila euro a testa.

La vicenda si è consumata alla Bassona, nello storico tratto di arenile a Lido di Dante in cui è praticato il naturismo nei pressi di Ravenna, dove i due focosi mantovani avevano trovato posto in spiaggia in un assolato pomeriggio di fine luglio.

Ad un tratto, i due si sono lasciati un po’ troppo andare finendo a consumare un rapporto orale nel bel mezzo della giornata e davanti a decine di altri bagnanti che, a distanza, si sono aggregati al piacere della coppia per un buon quarto d’ora. Tuttavia, la scena non è del tutto andata giù ad un uomo, che prima si è avvicinato ai due intimando loro di smettere, e poi ha chiamato la Polizia Locale. Tra quest’ultimo e il 47enne di Porto Mantovano è nata una rissa verbale conclusasi solamente con l’arrivo dei vigili, che hanno interrogato i presenti sull’accaduto.

li accertamenti nei confronti della coppia si sono conclusi intorno alle 20.30. Severa la punizione: dovranno pagare entrambi un’ammenda di 10.000 euro entro 60 giorni.