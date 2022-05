Sfida i carabinieri mentre lo perquisiscono: non ho niente. Ma a casa gli trovano 80 grammi di fumo

MANTOVA “Fate pure, tanto addosso non ho proprio niente”. Questo quanto avrebbe detto con tono di sfida ai carabinieri che lo avevano fermato per strada e lo stavano perquisendo. Sfida che i militari del Norm di Mantova hanno accettato e che li ha portati a trovare un panetto di hashish del peso di 80 grammi in casa del loro “sfidante”. È così finito nei guai un 26enne marocchino residente a Porto mantovano, fermato alle porte di Mantova intorno alle 2.30 di domenica scorsa, primo maggio. Quando i carabinieri del Radiomobile lo hanno fermato per un controllo il giovane era effettivamente “pulito”, tanto che mentre veniva perquisito avrebbe detto ai militari: “fate pure tanto addosso non mi trovate niente”. Una frase che non è piaciuta aglio uomini in divisa che hanno così deciso di dare un’occhiata a casa del marocchino, dove al contrario hanno trovato 80 grammi di hashish. Il 26enne se l’è cavata con una denuncia e ci ha rimesso la droga. Non è stato arrestato perché non sono emersi elementi tali da accusarlo di spaccio di stupefacenti.