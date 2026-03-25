25 Marzo 2026 - 19:31:58
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Si estende la rete dei radiofari per favorire l’autonomia dei non vedenti

MANTOVA – Si estende la rete dei radiofari per i non vedenti. L’iniziativa, inaugurata ieri alla gelateria “Il Sorriso” nel piazzale davanti al vecchio ingresso dell’ospedale Carlo Poma, è stata possibile grazie al progetto dell’associazione Uici, alla donazione del Lions Club Andrea Mantegna e alla volontà dei titolari del negozio che hanno voluto installare il dispositivo per guidare i non vedenti negli spostamenti. A spiegare l’utilità del sistema radio che si collega con il bastone dell’utente è stata la presidente dell’associazione Mirella Gavioli, affiancata dagli altri soci e da Federico Cipolla, presidente del Lions Club Mantegna. «Questo dispositivo – ha specificato Gavioli – aiuterà le persone con disabilità visiva dotate di bastone o pocket Letismart ad individuare l’ingresso del negozio in piena autonomia. Da oggi abbiamo aggiunto in città un nuovo radiofaro ai 21 già attivi. La rete è presente anche a Sabbioneta». Gavioli spera che l’allargamento della rete possa stimolare anche altri esercizi e i servizi pubblici ad aggiungerne altri per fornire un servizio fondamentale di orientamento in sicurezza per i non vedenti e per vivere la città in modo più inclusivo. «Lancio un appello ad Apam – ha concluso – perché decida di dotare i bus di radiofari. Sono strumenti fondamentali per noi se vogliamo spostarci in città in autonomia». «Abbiamo in corso una collaborazione ventennale con l’Uici – ha aggiunto Cipolla -. Stiamo portando avanti diversi progetti insieme. Ci fa piacere dare il nostro contributo per offrire nuovi servizi ai non vedenti».

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