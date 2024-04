Sicurezza sul lavoro, arrestati tre stranieri con documenti falsi

GONZAGA Il 20 aprile u.s. i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga e quelli dell’Ispettorato al Lavoro di Mantova, a seguito di un controllo ad un cantiere edile in Sermide e Felonica (MN), hanno arrestato in flagranza di reato due moldavi ed un rumeno, tutti incensurati, per possesso di documenti falsi.

L’operazione si inquadra in una più ampia attività di mirati controlli, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, volti al contrasto allo sfruttamento di manodopera clandestina nonché al monitoraggio dell’ottemperanza delle norme di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale contesto i carabinieri hanno proceduto al controllo di un cantiere edile in Sermide (MN) accertando la presenza di tre lavoratori in possesso di falsi documenti d’identificazione, come accertato grazie alla collaborazione con personale specializzato della Polizia Locale di Guastalla.

I tre lavoratori sono stati condotti in caserma e, dopo ulteriori accertamenti volti a stabilire le loro reali generalità, sono stati dichiarati in stato di arresto per il reato di possesso di documenti falsi.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e i tre, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, sono stati tradotti nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Mantova che ha diretto e coordinato le indagini, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova. Al termine dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per tutti e tre l’immediata liberazione.