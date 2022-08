Calcio 1ª Categoria – Porto pronto a salpare da favorito. Al lavoro pure Gonzaga, Union Team e Sermide

Porto Mantovano Oggi, attorno alle 19.30. agli ordini del confermato mister Marco Fantini, inizia la preparazione del Porto, che punta al bersaglio grosso, ovvero vincere il campionato di Prima Categoria. La compagine di patron Venturini ha come base di partenza il quarto posto centrato al termine della scorsa stagione; «Cercheremo di fare ancor meglio – spiega il diesse Luca Baraldi -, l’obiettivo sulla carta è quello di riuscire a disputare un torneo di vertice, di lottare per centrare quantomeno i play off. Tifo comunque per tutte le mantovane, che saranno otto ai nastri di partenza: numericamente siamo di più, cerchiamo di imporci. Le bresciane sono toste e ostiche, sarà dura affrontarle, la Bagnolese è retrocessa dalla Promozione, la Pavonese Cigolese è una neopromossa agguerrita. Vogliamo fare bene, ma parlerà per tutti il campo. Da parte nostra ci auguriamo di non avere tutta la lunga lista di infortunati che ci hanno creato problemi la scorsa stagione, una volta superati siamo stati in grado di mostrare tutto il nostro valore».

Da stasera, seppur a ranghi ridotti, oltre al Porto inizieranno la preparazione altre tre squadre mantovane impegnate nel girone G della Prima categoria. Alle 19.30 (raduno fissato per le 19), tocca agli atleti del Sermide cominciare la preparazione sotto le direttive del nuovo mister Cesare Bruschi. L’undici del presidente Gianni Massarenti ha come obiettivo di base la salvezza, tenendo presente le lunghe trasferte, quando dovrà giocare nel Bresciano o a Vescovato. I biancazzurri però ripartono dalla base dell’ottimo campionato giocato lo scorso anno, con una permanenza in categoria raggiunta con un buon anticipo. Alle 19.15 si parte anche a Gonzaga: agli ordini di Andrea Bellini gli aquilotti lavoreranno stasera, domani e giovedì, poi si riprenderà direttamente dopo Ferragosto, il 16. I ragazzi di patron Giovanni Bellini nelle ultime stagioni con Davide Marmiroli al timone hanno fatto molto bene, se l’ex tecnico del Suzzara saprà confermarne le ottime prestazioni, allora l’undici della Bassa potrà essere ancora protagonista. Infine comincia ufficialmente la preparazione dei ragazzi del neopromosso Union Team, all’esordio assoluto in Prima Categoria. Si parte alle 19.30, anche se. comunque, agli ordini di Makris Petrozzi la squadra che punta a fare bene anche in Prima Categoria, aveva già cominciato in precedenza una prima fase di preparazione.