Silvia Ebbi eletta nuovo presidente dei Giovani Avvocati di Mantova

MANTOVA Lo scorso 14 luglio nella sede della Canottieri Mincio, si è tenuta l’assemblea dei soci Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Mantova per l’elezione del nuovo direttivo 2023/2025. Eletti all’unanimità Silvia Ebbi (presidente), Cecilia Francia (vice presidente), Mariangela Ruocco (vice presidente), Federica Bellato (segretario), Francesca Lanfredi (tesoriere), Beatrice Mantovani, Giovanni Grasso, Elena Marchi, Arjeta Subashi, Pietro Zivelonghi (consiglieri di sezione): Sonia Boselli (past president e consigliere nazionale). Osservatori: Andrea Agrì, Marco Nunzio Manfredi.L’evento associativo è poi proseguito con la cena organizzata tra Aiga, Foro Virgiliano e Camera Civile. «Da sempre Aiga si batte per la tutela della giovane avvocatura e si impegna per la costante formazione dei colleghi – ha dichiarato la neoeletta presidente Silvia Ebbi -. In un periodo non facile per noi avvocati l’associazionismo è sempre più importante. Lavoreremo ancora di più per portare avanti le nostre idee e i nostri nuovi progetti, non dimenticando in primis il ruolo sociale dell’avvocato e la voglia di fare rete tra giovani professionisti, perché Aiga è impegno e preparazione ma anche colleganza e amicizia».