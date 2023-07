Calcio U19 – L’Italia di Alberto Bollini è campione d’Europa

TA’ QALI (Malta) Straordinaria affermazione per Alberto Bollini, allenatore di Poggio Rusco. La Nazionale U19 da lui guidata si è aggiudicata il titolo europeo di categoria, battendo in finale il Portogallo per 1-0. Il gol decisivo arriva nel primo tempo, dopo 19 minuti: cross dalla sinistra di Hasa e colpo di testa vincente di Kayode che sorprende l’incerto portiere lusitano. Gli azzurri brillano nei primi 45 minuti, creando piacevoli trame di gioco e contenendo la reazione dei portoghesi. Qualche sofferenza in più nella ripresa, quando il Portogallo prende il controllo del gioco senza peraltro creare grossi pericoli. L’Italia, comunque sempre in partita, resiste e al triplice fischio esplode la festa.

È il secondo titolo europeo U19 per gli azzurri, dopo quello conquistato nel 2003 ancora ai danni del Portogallo. Ma è soprattutto un’immensa soddisfazione per il “nostro” Alberto Bollini, che arricchisce il suo già notevole palmarès a livello giovanile (due scudetti Primavera con la Lazio). Bollini sembrava avviato a sostituire Nicolato sulla panchina dell’Under 21. Il titolo europeo gli spianerà ulteriormente la strada.