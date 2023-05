Spaccata nel negozio di bici di Cittadella: arrestato il ricettatore, che patteggia e torna subito libero

MANTOVA Nel furgone aveva nove biciclette rubate la notte prima. A casa aveva altre e-bike rubate. I carabinieri di Thiene hanno fermato sabato scorso un 43enne serbo che è stato poi tratto in arresto per ricettazione. Tra le biciclette, tutte di marche prestigiose e di valore, ce ne sarebbero almeno una proveniente dal furto messo a segno ai danni del negozio Bicimania di Cittadella lo scorso 25 aprile, quando una banda di ladri aveva sfondato la vetrina del negozio con un’auto-ariete. Il 43enne stava cercando di allontanarsi con un furgone sul quale c’erano 9 biciclette rubate in un negozio di Lonigo. In seguito alla perquisizione domiciliare sono spuntate altre biciclette, tra le quali una sarebbe stata rubata a Cittadella. “Visto cosa è successo in questi ultimi tempi siamo costretti a svuotare il negozio tutte le sere lasciando in vetrina i modelli più economici – commenta Gabriele Genovese, titolare di Bicimania -, con danno di immagine per la nostra attività che è invece improntata su modelli molto costosi, che sono poi quelli che vengono fatti sparire in questi raid. Quanto ai ladri, si sa; oggi li prendono e domani sono già fuori. Difficile che le cose cambino con questi metodi”. In effetti il giorno seguente all’arresto il 43enne è comparso in tribunale dove ha patteggiato due anni di reclusione, pena sospesa ed è tornato in libertà.