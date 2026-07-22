Calcio Serie B – Il Mantova scopre il suo cammino in campionato: verso la “prima” al Martelli

MANTOVA Qualche giorno fa Francesco Modesto aveva manifestato il desiderio di giocare la prima di campionato in casa, «in un Martelli pieno». A meno di clamorose sorprese, verrà accontentato. Tra i criteri per la compilazione dei calendari, diffusi ieri dalla Lega Serie B, il punto 10 stabilisce che “chi ha giocato fuori casa la prima giornata dello scorso campionato, giocherà in casa la prima giornata del prossimo torneo, salvo richieste specifiche del club”. È proprio il caso del Mantova, che lo scorso anno partì da Monza (e l’anno prima da Reggio Emilia). Se aggiungiamo che, a differenza di un’estate fa, da viale Te non hanno inoltrato “richieste specifiche”, restano davvero zero dubbi: il Mantova inaugurerà il campionato 2026-27 al Martelli.

Tutto il resto (avversario, data, orario) lo scopriremo oggi. Il calendario di Serie B verrà svelato al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, nel corso di un gala presentato dai giornalisti Simona Rolandi e Alessandro Iori, con la partecipazione di ospiti quali l’attore Neri Marcorè, il musicista Eros Cristiani e l’ex calciatore Daniele Cacia. Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta dalle ore 18 su Raisport (canale 58), Dazn e il canale youtube della Lega B.

Come ogni anno, la curiosità è altissima. I tifosi mantovani non vedono l’ora di scoprire il cammino dell’Acm nel campionato al via nel weekend del 22-23 agosto. Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico, dunque la successione delle gare di ritorno non corrisponderà a quella dell’andata. Sulla carta il Mantova potrebbe affrontare qualsiasi avversario. Gli unici paletti messi dalla Lega, infatti, prevedono che le squadre che si sono affrontate nella prima giornata dello scorso torneo non possano rifarlo quest’anno. Ma il primo avversario del Mantova nello scorso campionato, come detto, fu il Monza, nel frattempo promosso in Serie A. Quindi ai biancorossi potrebbe toccare una qualsiasi delle 19 “compagne di viaggio”. Perfino il Verona, o la Cremonese, o il Modena, giusto per partire subito con un derby infuocato. A tal proposito, è interessante notare che, al punto 12, la Lega stabilisce che “nei turni infrasettimanali non sono previste gare che presentano i profili di rischio più elevati sotto l’aspetto dell’ordine pubblico”. Ergo: i derby di cui sopra (ma anche i match con Vicenza e Padova) non si giocheranno a metà settimana.

Chiudiamo con un paio di curiosità statistiche. La prima riguarda il “fattore Arezzo”: le ultime due volte che il Mantova ha disputato lo stesso campionato dei toscani (Serie B 2005-06 e 2006-07), li ha affrontati alla prima giornata; non c’è due senza tre? La seconda curiosità è che, nelle 8 occasioni in cui il Mantova ha giocato la prima di B al Martelli, non ha mai perso (5 vittorie e 3 pari). In viale Te vogliono proseguire la tradizione.