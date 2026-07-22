Tamburello Serie D – Alla Sordelliana il secondo pass per le Finali Nazionali

Mantova Il campionato provinciale di Serie D open di tamburello ha emesso i verdetti finali, premiando la Virtus Guidizzolo con il titolo e la promozione in Serie C. Un traguardo prestigioso, raggiunto con un turno d’anticipo dalla società del presidente Claudio Bertasi che, alla sua prima stagione nella categoria, ha centrato un obiettivo di grande valore. La formazione guidata da Giovanni Mutti si è imposta con un netto 2-0 (6-3, 6-3) sul Castellaro, chiudendo nel migliore dei modi una stagione da protagonista. Nell’ultimo turno hanno sorriso anche il Castiglione, vittorioso in casa sul Borgosatollo per 2-0 (6-4, 6-5); e soprattutto la Sordelliana, che ha regolato senza difficoltà il Nigoline con un perentorio 2-0 (6-0, 6-2). Grazie a questo successo i goitesi hanno chiuso al secondo posto a pari merito con il Castellaro, conquistando insieme al Guidizzolo il pass per le finali nazionali. A completare il programma l’avvincente derby in collina tra Cavrianese e Sacca, risolto al tie-break: la squadra goitese si è imposta 2-1 (6-3, 1-6, 8-4).

Classifica finale: Virtus Guidizzolo 39 punti, Sordelliana e Castellaro 32, Cavrianese 31, Sacca 29, Pozzolese 22, Castiglione 13, Nigoline 11, Borgosatollo 7.